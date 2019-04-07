بعد مرورها بأزمة صحية.. فيفي عبده تعود لتصوير "ياسمينا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة فيفي عبده أنها تماثلت للشفاء تمامًا، وتعود اليوم الأحد لممارسة عملها من خلال تصوير دورها في مسلسل "ياسمينا"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشرت فيفي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" فيديو، تحدثت فيه إلى جمهورها قائلة "أول يوم أنزل التصوير بعد ما كنت عيانة، هصور مسلسل ملكة الغجر، وهتجمعني مشاهد مع كتير من الفنانين ادعولي وكل فريق العمل.. النهاردة هاكون طول النهار معاكم واقولكم بعمل ايه، بحبكم ووحشتوني ربنا يخليكم ليا ويخلوني ليكم قولوا آمين".

كانت فيفي مرت بوعكة صحية شديدة، وأعلنت عبر "إنستجرام" مرضها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

"ياسمينا" أو "ملكة الغجر" من تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة حورية فرغلي، سامح الصريطي، فيفي عبده، حازم سمير، وميار الغيطي.