أحمد رزق يواصل تصوير "من أول نظرة" مع دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مشاهده في مسلسل "من أول نظرة"، الذي تخوض به الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضاني المُقبل.

تأتي مشاركة رزق في المسلسل من خلال 10 حلقات، ستكون حكاية منفصلة متصلة من بين 3 حكايات سيقدمها العمل.

حكاية رزق من تأليف شريف نجيب والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة سينرجي وشركة روزناما.

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد رزق عرض فيلم "الممر" في موسم عيد الفطر المبارك، والعمل من إخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز وهند صبري ومحمد فراج.