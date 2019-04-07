بالصور: سما المصري تجهز مفاجأة في رمضان بالحجاب

أعلنت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، المثيرة للجدل، عن تجهيزها لمفاجأة ، في شهر رمضان المبارك.
وظهرت المصري في مجموعة من الصور مرتدية عباءة وحجابا يغطي الرأس، داخل استديو لتسجيل الأغنيات والصوتيات.
وعلقت سما، على الصور التي شاركتها عبر حسابها قائلة: ” انتظروا مفاجأة غدا.. رمضان كريم ” .
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها المصري الحجاب، وكانت قد أعلنت عن توبتها في وقت سابق، لكنها عادت من جديد للوسط الفني، وقد اعتادت إثارة الجدل من فترة لأخرى.
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