بالفيديو: تغازل وقبلات بين أنغام وزوجها

هنأ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوجته ” أنغام ” ؛ وذلك لحصولها على لقب أفضل مطربة عربية.
وقال ” إبراهيم ” في مقطع فيديو مهنأً زوجته: ” أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها ده كله محتاجة ألف جائزة، ويا رب يكون وشي خير عليها دايمًا كدا ” .
وردت ” أنغام ” على تهنئة زوجها في الفيديو بابتسامة وقبلة على وجهه، وسأل الصحفي ” إبراهيم ” إذا كان سيرد لزوجته القبلة، فرد أحمد إبراهيم قائلاً: ” هي عارفة، زي ما هو مفيش جايزة توفيها، 50 ألف بوسة متكفيش ” .
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