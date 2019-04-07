شاهد.. البوستر الرسمى لـ"فكرة بمليون جنيه " قبل عرضه بـ 30 يوم

كشف أبطال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، عن البوستر الرسمى الأول للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة "المتحدين ميديا برودكشن" للمنتج صادق الصباح.

ظهر ربيع منفردا فى البوستر، يحمل فى يده حقيبه مليئة بـ مليون جنيه وبها كلابشات، مرتديا نظارة طبية تماشيًا مع أحداث المسلسل التى تعتمد على الكوميديا والإثارة.

وفى السياق ذاته، اوشك المخرج

وائل إحسان على الإنتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، حيث انتهى من مونتاج ومكساج 10 حلقات كاملة، إذ يواصل التصوير بكثافة من أجل الإنتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان المتبقى له 30 يوما فقط.

يشار إلي أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي،

شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، صلاح عبد الله،وكريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، وليد فواز، حنان سليمان، و أحمد سلطان.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع مسلسل "سك على إخواتك"، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كريم عفيفى، صبرى فواز، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صلاح عبد الله، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، إسلام جمال، وعدد آخر من النجوم، والعمل من إنتاج صادق الصباح.