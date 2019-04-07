بالصور.. سميرة سعيد في إطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود

شاركت المطربة سميرة سعيد، جمهورها بصورًا من أحدث جلسة تصوير أقامتها، تألقت فيها بإطلالة كلاسيكية رائعة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت سميرة في الصور بفستان أسود ذو مظهر كلاسيكي رائع من توقيع مصمم الأزياء توفيق الحسن، وارتدت قبعة وقفازات مناسبة للإطلالة، بالإضافة لمكياج ناعم يُظهر جمالها، والتُقطت الصور بعدسة الفوتوجرافر

خالد حمدي.جدير بالذكر أن سميرة سعيد حلت ضيفة علي برنامج المسابقات "الزمن الجميل"، الذي يُعرض علي قناة "أبوظبي"، مساء كل يوم جمعة وأطربت الحضور بعددًا من الأغاني المتميزة منها "يالطيف يالطيف، يا ابن الحلال، قال جاني بعد يومين".