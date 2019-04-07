بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي طرح الشهر الماضي، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "الميوركس دور" عن أفضل مطربة في عام 2018، تحيي الفنانة أنغام عدد من الحفلات إحتفالاً بألبومها الجديد مع جمهورها.
تبدأها يوم السبت القادم الموافق 12 إبريل في السعودية بالعاصمةالرياض، في جلسة طربية خليجية بمشاركة الفنان أصيل أبو بكر، والفنان مطرف المطرف.
وتتبعها بحفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية، ضمن إحتفالات أعياد الربيع يوم الأحد الموافق 28 إبريل، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
وتختتمها بحفلها الغنائي في الأول
يذكر ان أنغام قد أحييت أولى حفلاتها بعد طرح ألبومها "حالة خاصة جدا" في مهرجان هلا فبراير الذي شهد حضور ضخم من محبيها من المصريين والعرب، بالإضافة إلى حفلها في الإسكندرية، وقدمت باقة غنائية مميزة من ألبومها الجديد ومنها" هدنة، نزوة، حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح ألبومها.. حفلات غنائية متواصلة لأنغام في مصر والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.