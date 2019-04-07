بعد نجاح ألبومها.. حفلات غنائية متواصلة لأنغام في مصر والسعودية

بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي طرح الشهر الماضي، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "الميوركس دور" عن أفضل مطربة في عام 2018، تحيي الفنانة أنغام عدد من الحفلات إحتفالاً بألبومها الجديد مع جمهورها.

تبدأها يوم السبت القادم الموافق 12 إبريل في السعودية بالعاصمة

الرياض، في جلسة طربية خليجية بمشاركة الفنان أصيل أبو بكر، والفنان مطرف المطرف.

وتتبعها بحفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية، ضمن إحتفالات أعياد الربيع يوم الأحد الموافق 28 إبريل، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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وتختتمها بحفلها الغنائي في الأول

من مايو على مسرح ساقية الصاوي الجديد "البروج" على طريق القاهرة الإسماعيلية بجوار المركز الطبي العالمي.

يذكر ان أنغام قد أحييت أولى حفلاتها بعد طرح ألبومها "حالة خاصة جدا" في مهرجان هلا فبراير الذي شهد حضور ضخم من محبيها من المصريين والعرب، بالإضافة إلى حفلها في الإسكندرية، وقدمت باقة غنائية مميزة من ألبومها الجديد ومنها" هدنة، نزوة، حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني".