الليلة.. عرض "في الانتظار" على مسرح الطليعة بالعتبة

يقام مساء اليوم، الأحد، على مسرح الطليعة بالعتبة في قاعة صلاح عبدالصبور، العرض المسرحي "فى الانتظار"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وسعرالتذكرة 20 جنيهًا.
ويشار إلى أن العرض بطولة ياسر عزت، باسم قناوي، باسم شريف، فكرى سليم، محمد
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