الليلة.. عرض "في الانتظار" على مسرح الطليعة بالعتبة

يقام مساء اليوم، الأحد، على مسرح الطليعة بالعتبة في قاعة صلاح عبدالصبور، العرض المسرحي "فى الانتظار"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وسعر

التذكرة 20 جنيهًا.

ويشار إلى أن العرض بطولة ياسر عزت، باسم قناوي، باسم شريف، فكرى سليم، محمد

سعيد، مريم هانى، موسيقى شريف مصطفى، سورى، إسلام، تصميم أداء عمرة باتريك، سماح، أسامة، ديكور وملابس محمود فؤاد صدقى، إضاءة محمد عبدالمحسن، من تأليف سعيد حجاج، ومن إخراج حمادة شوشة.