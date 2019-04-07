شاهد.. الشرنوبي يحتفل بنجاح "زي الفصول الأربعة" بكايرو فيستيفال سيتي

روج الفنان محمد الشرنوبي، لأولي حفلاته الغنائية بعد إطلاق ألبوم "زي الفصول الأربعة" احتفالا بنجاحه، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر التغريدات القصيرة "تويتر".
وكتب الشرنوبي عبر حسابه: "هستناكوا في أول حفلة ليا بعد الألبوم.. في المسرح المكشوف الجديد في كايرو فيستيفال سيتي.. هنتبسط ونغني ونتصور مع بعض، وإن شاء الله
جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي طرح مؤخرا أولى ألبوماته "زي الفصول الأربعة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات تعاون فيهم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.
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