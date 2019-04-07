الليلة.. عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام

يقام مساء اليوم، الأحد، على مسرح السلام بالقصر العيني، عرض "قواعد العشق 40"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر حول 50-75-100 جنيه

العرض المسرحي " قواعد العشق 40 " عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر اخرى، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم.

شارك في الكتابة ياسمين امام وخيري الفخراني،

موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور مصطفي حامد، ازياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، دينا أحمد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.