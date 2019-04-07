الليلة.. عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام

يقام مساء اليوم، الأحد، على مسرح السلام بالقصر العيني، عرض "قواعد العشق 40"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر حول 50-75-100 جنيه
العرض المسرحي " قواعد العشق 40 " عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر اخرى، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم.
شارك في الكتابة ياسمين امام وخيري الفخراني،
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