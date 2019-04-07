شاهد.. عمر متولي ينعى رحيل الفنان إسماعيل محمود

نعى الفنان عمر متولي، وفاة الفنان إسماعيل محمود معبرًا عن حزنه علي رحيله، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

كتب متولي عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله..رحِم الله الفنان إسماعيل محمود وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



يذكر أن الفنان إسماعيل محمود توفى صباح اليوم الأحد، إثر وعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تُشيع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية، والعزاء بالمكان نفسه.

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