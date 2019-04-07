السبت.. مدحت صالح في حفل غنائي بجامعة مصر

يُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات حفلات الربيع، وذلك على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.
يقام الحفل يوم السبت 13 أبريل، بقيادة المايسترو عمرو سليم، وتم نفاد الفئة الأولى من تذاكر الحفل، على أن يتبقى
الفئة الثانية بقيمة 400 جنيه
الفئة الثالثة بقيمة 500 جنيه
الفئة الرابعة بقيمة 550 جنيهًا
يذكر أن حدث إصدارات مدحت الغنائية كانت أغنية "حبك حياة" بمناسبة عيد الأم.
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