السبت.. مدحت صالح في حفل غنائي بجامعة مصر

يُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات حفلات الربيع، وذلك على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.

يقام الحفل يوم السبت 13 أبريل، بقيادة المايسترو عمرو سليم، وتم نفاد الفئة الأولى من تذاكر الحفل، على أن يتبقى

3 فئات:

الفئة الثانية بقيمة 400 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة 500 جنيه

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الفئة الرابعة بقيمة 550 جنيهًا

يذكر أن حدث إصدارات مدحت الغنائية كانت أغنية "حبك حياة" بمناسبة عيد الأم.