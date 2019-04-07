أقيم حفل توزيع جوائز "موريكس دور" مساء أمس، السبت، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وحرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على حضور الاحتفالية.
ويشار إلى أنه حصد خلال الحفل أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل وفازت نيللى كريم بجائزة أفضل ممثلة، فيما حصلت أنغام على جائزة أفضل
ويذكر أنه كان شهد حفل توزيع الجوائز حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم تامر حسني، بوسي شلبي، أمير كرارة، نيلي كريم، ورد الخال، كارول سماحة، جو رعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن والإعلام يتألقون في حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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