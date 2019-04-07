الموريكس دور: غاب فنانو الصف الأول ولهذا السبب انزعج جان يامان

خطفت جوائز موريكس دور الاضواء مساء أمس السبت، في حفل أقيم في "كازينو لبنان" امتّد حوالي 4 ساعات ، وتمّ نقله مباشرة عبر محطة "إم تي في" اللبنانية وكان مناسبة لأضخم تجمع فني يقام سنويا.

هذا العام لم تخرج جوائز الموريكس دور بدورته الـ 19 عن التوقّعات، إذ أن أسماء المكرمين كانت قد تسربت قبل الحفل بأيام، وكانت ضمن حدود التوقعات، ما جعل الخفل يبدو خاليا من المفاجآت.

اللافت هذا العام غياب فقرات فنيّة من برنامج الحفل بسبب اعتذار الكثير من المكرمين عن الحضور، مثل فارس كرم والمخرجة نادين لبكي واللافت أيضا أنه لم تُحجب الجائزة عن الفنانين الذين اعتذروا عن الحضور، الذي اقتصر على فيديوهات مسجّلة لكل منهم.

ورغم أن الحفل نجح في جمع نجوم من لبنان وسوريا ومصر وتركيا وفرنسا في حفلٍ واحدٍ مع غياب ملاحظ لمكرمين من تونس والجزائر والخليج، الا انه وقع في اخطاء فادحة بسبب سوء التنظيم، اذ كان مقدما البرنامج يعلنان عن ضيف فيصعد الى مسرح ضيف آخر، كما أن بعض الجوائز استردت من اصحابها على الهواء لأن الشخص المكلف تسليمها تأخر في الصعود الى المسرح، ليعود ويسلمها في مشهد بدا اشبه بمسرحية كوميدية.

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بطلا "الطائر المبكر" جان يمان وديميت أوزدمير تمكنا من خطف الأضواء منذ لحظة وصولهما ولغاية مغادرتهما الحفل بعد ساعة من بدئه تقريباً. وقد بدا يامان ممتعضا وتبين أن السبب خطأ في ترجمة كلمته الى العربية.

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اما الجوائز: فتوزعت على الشكل التالي:

- موريكس خاص تكريمي لـ طوني أبي كرم كأفضل شاعر غنائي متميز.

- موريكس خاص تكريمي لـ بودي نعوم كأفضل موسيقي وموزع متميز.

- موريكس فخري تكريمي لللممثلة الفرنسية والعالمية ايمانوييل بييار عن مجمل أعمالها.

- موريكس فخري تكريمي لـ نادين لبكي كافضل مخرجة وممثلة لبنانية عالمية وجائزة تميز عن فيلمها اللبناني "كفرناحوم".

- موركس فخري تكريمي لـ وفاء طربيه عن مجمل مسيرتها.

- جائزة تكريمية خاصة لكل من جان يامان وزميلته في مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير.

- موريكس تكريمي لكل من ملحم زين ومعين شريف عن أفضل صوت وأفضل اداء وأفضل أغنية وطنية "حلم الأرض".



- موريكس فخري تكريمي لـ وفاء خليفة كأفضل إعلامية عربية عن كامل مسيرتها.

- موركس فخري تكريمي لممثل سويسري فرنسي- عالمي عن مجمل اعماله يعود لـ فينسان بيريز.

- موريكس فخري لـ عابد فهد كأفضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في مسلسل "طريق".

- موريكس فخري لـ ورد الخال كأفضل ممثلة دور أول في مسلسل "ثورة الفلاحين".

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ "الموريكس" ذهبت للمثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عن دورها المتميز في مسلسل "كارما".

- موريكس فخري لـ كارول سماحة عن فئة نجمة الغناء اللبنانية للعام ونجمة المهرجانات والاستعراضات.



- جائزة افضل مسلسل لعام ٢٠١٩ "تانغو" وأفضل انتاج درامي لمسلسل "ثورة الفلاحين" تعود للمنتج جمال سنان.

- موريكس فخري لـ رندة كعدي كأفضل ممثلة عن دور مساند في مسلسل "ومشيت".

- موريكس فخري لـ تامر حسني كأفضل نجم غناء عربي للعام وأفضل شباك تذاكر عن فيلم "البدلة".

- موريكس فخري لـ ظاهرة العام في التمثيل للشاب جيري غزال عن دوره في مسلسل "أم البنات".

- موريكس فخري لـ باسم مغنية كأفضل ممثل لبناني دور أول عن مسلسلي "تانغو" و "ثورة الفلاحين".

- جولي بيتري تستلم موركس فخري تكريمي كافضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل أعمالها.

- أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن دوره في "كلبش" تذهب إلى أمير كرارة.

- موريكس فخري لـ نيللي كريم كأفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل "اختفاء".

- موريكس فخري لـ أنغام كأفضل مطربة عربية.

- زياد برجي نجم الغناء اللبناني للعام 2018.

- كلوديا مارشليان تستلم جائزة افضل كتابة سيناريو عن مسلسل "أم البنات".

- جائزة افضل اخراج درامي للعام عن "أم البنات" و "ثورة الفلاحين" تعود للمخرج فيليب أسمر.

- جائزة أفضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل عن دورها في "تانغو" تعود إلى دانييلا رحمة.

- "مورين" أفضل فيلم سنمائي لبناني للعام 2018 للمخرج طوني فرج الله.

- موركس فخري تكريمي لـ ختام اللحام كأفضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها.

- فادي أندراوس يستلم موريكس أفضل ممثل عن دور مساند عن مسلسل "حبيبي اللدود".

- موريكس خاص تكريمي لألبوم موسيقي متميز يعود لـ طوني مخول.

- موريكس فخري لـ آنجي جمال عن أفضل فيديو كليب للعام لأغنية "الى كل اللي بيحبوني" للفنانة اليسا.

- موريكس خاص لـ هادي أسود لأفضل نجم غناء عربي شاب.

- عبير نعمة تستلم جائزة أفضل أغنية لبنانية للعام "وينك".

- موريكس فخري لـ جوزيف عطية عن فئة النجم الجماهيري للعام 2018.