شاهد… عباس النوري يكشف مصير “ابو عصام” في الاجزاء القادمة من باب الحارة!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 03:03 مساءً - نفى الفنان عباس النوري مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل “باب الحارة”، والذي كان يجسد فيه شخصية “أبو عصام”، وذلك خلال رده على استفسارات متابعيه حول العمل.



ونشر “النوري”، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو له أكد فيه: “بدي قول باب الحارة، كان للمخرج بسام الملا، وهو استبعد أبو عصام مرتين، وبالتالي يبدو حاليا أنه الاستبعاد الأخير، باب الحارة بالأصل اتوقف لاعتبارات قضائية وخلافات بين المنتجين”.

وأضاف: “الي كانوا عم يتقاتلوا على كعكة باب الحارة، وأنا هل كعكة بالأصل ما دقت منها شي، ولا ايلي علاقة فيها، أنا مجرد ممثل كنت بشخصية أبو عصام، الي حمدلله الناس حبوها وعم يطلبوها”.

وتابع: “بس أنا ما مسؤول عن شخصية أبو عصام، مسؤولين عنها اثنين واحد منن قتلوا مرتين، أول مرة بعد الجزء الثاني، وهلا انقتل مرة ثانية، وحاليا انقتل قتلة مزدوجة من منتجين اتنين ما رح أذكر أسمائن، حتى ما أدخل بخصومة شخصية بحترم الجميع، لكن شخصية أبو عصام اقرولوا الفاتحة أحسن ما تسألوني عنه لأن أنا قريتله الفاتحة وحطيت نعيه على باب بيتي”.

ويخوض الفنان عباس النوري الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “ترجمان الأشواق” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية منهم: غسان مسعود، شكران مرتجى، سلمى المصري، ثناء دبسي، فايز قزق وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.