ياسمين الخطيب تنفصل عن تامر أمين وترحل عن «آخر النهار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب رحيلها عن برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، والذي كانت تشارك في تقديمه مع الإعلامي تامر أمين.

ياسمين كشفت أنها ستنتقل لتقديم برنامج “شارع النهار” على نفس القناة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “لم أفهم قط ما قَصَده عبد الحليم حافظ بقوله : “مهموم عايز أبكي.. فرحان عايز أضحك”، حتى عايشت اليوم الشعور المرتبك ذاته، فأنا حزينة لمفارقة برنامج #آخر_النهار بعد حوالي ثلاثة أشهر من انضمامي لأسرة #قناة_النهار، أحسب أني حققت خلالهم مع الزميل تامر أمين نجاحاً يليق بالدويتو “هو وهي”، الذي بدأناه معاً عام ٢٠١٤ على شاشة #روتانا”.

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وأضافت: “لكني في الوقت ذاته سعيدة لمشاركتي بدءاً من الأسبوع القادم -بشكل جزئي- في برنامج #شارع_النهار، استعداداً لتقديم الموسم القادم منه بعد شهر رمضان المبارك. وسعادتي مبعثها في المقام الأول، استمرار وجودي على شاشة #النهار، التي أعدها “وش السعد” وباب الفرص الحقيقية، خاصةً وأنَّ شارع النهار لن يكون في إطلالته القادمة، مجرد برنامجٍ معنيٍّ باهتمامات النساء المقصورة على مظهرهن الخارجي، وإنما سوف يكون معنيًّا بكل ما يخص المرأة العربية، من مشكلات اجتماعية وموضة وتجميل ومطبخ، وغيرها كثير مما يهم النساء بشكل خاص والأسرة بشكل عام”.

واختتمت كلامها بقولها: “أتمنى لبرنامج آخر النهار كل التوفيق والنجاح، وأتشرف بالاستمرار في المشاركة في تقديم حلقة الأربعاء منه لفترة مؤقتة، أودع بانقضائها فريق البرنامج، الذي قضيت معه أيامًا قليلة، لكنها حملت لي الكثير من البهجة والمحبة.. تحياتي لهم جميعاً (نفر نفر حتى الأهلاوية) في مقدمتهم رئيس التحرير، العزيز الأستاذ عادل الدرجلي. وامتناني كبير لإدارة القناة، على رأسها الدكتور عمرو الليثي، الذي أدين له بالأستاذية والتشجيع.. وأدعو الله وكلي رجاء أن يوفقني في المهمة الجديدة، فأكون عند حسن ظنكم بي”.