بالفيديو .. إليسا تثير الجدل بسبب زلة لسانها عن "خاشقجى" .. وغضب السعوديين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل عقب تعرضها لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.

وقد لاق مقطع الفيديو غضب بعض السعوديين، لظنهم انة إسقاط على السعودية، بخصوص "قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي"

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والإحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.

يذكر أن خاشقجي ارتبط بمقتل الصحفى جمال أحمد حمزة خاشقجي، وهو صحفي وإعلامي سعودي، وقد تم قتلة وتقطيعة داخل القنصلية السعودية بتركيا فى أكتوبر الماضى، وقد شغلت قضيته الرأى العام فى كل أنحاء العالم، وطالبت منظمات حقوق الانسان بفرض عقوبات على السعودية ومحاسبتة جميع القيادات السعودية المسئولة عن الحادث.