بالفيديو .. تعرفى على الفائزة بـ لقب "ذا فويس" البريطانية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فازت المتسابقة مولي هوكينج بـ لقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" في نسخته البريطانية، بعد اكتساحها التصويت في الحلقة النهائية أمس السبت.

وقامت مولى بتوجية رسالة شكر لقائد فريقها المغني والشاعر البريطاني أولي مورس على صفحتها الرسمية بـ "إنستجرام" وعلقت قائلة: "من أعماق قلبي ، أنت "أولى مورس" مصدر إلهامي ، ولم يكن بإمكانك أن تطلب من أي شخص أن يقودني خلال هذه الرحلة المدهشة! احبك

وأعرب المغني والشاعر البريطاني أولي مورس عن سعادته البالغة لفوز فريقه بـ لقب في الموسم 16 من البرنامج الشهير.

يذكر أن "مولى" تبلغ من العمر 18 عامًا، وقدمت خلال البرنامج عدد من الاغاني الشهيرة منها اغنية 'll Never Love Again من فيلم A star is born.