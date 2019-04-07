تعرفي على أغلى تسوية طلاق في الحياة!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن جيف بيزوس، أغنى رجل فى العالم ومؤسس موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، انفصاله عن زوجته ماكينزي، بعد فضيحة جنسية طالته، مما أثار قلق وريبة شركئه في الموقع.

بعد كشف علاقته السرية مع مذيعة لوس أنجلوس، حصلت ماكينزي على 36 مليار دولار، وهذه الحصة تمثل 4% من أسهم شركة أمازون.

وستجعل هذه التسوية من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما سيظل بيزوس أغنى الأغنياء.

وجدير بالذكر أنه مؤسس أمازون سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة وقيمتها 143 مليار دولار بينما ستملك ماكينزي 25 في المئة من هذه الأسهم.

وستتخلى ماكينزي بموجب اتفاق التسوية عن حصتها في جريدة "واشنطن بوست" التي اشتراها بيزوس عام 2013، وكانت هدفا متكررا للانتقاد من جانب الرئيس دونالد ترمب، وفي شركة بلو أوريجين المختصة بقطاع صواريخ الفضاء والتي أسسها عام 2000، بينما تحتفظ ماكينزي بـ 4% من أسهم أمازون.