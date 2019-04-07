Apr 07, 2019
ضربت السيدة ماجدة الرومي موعداً مع الجمهور الاردني بحفل فني سيقام في العاصمة الأردنية عمان في منطقة البحر الميت وتحديداً في الخامس من يوليو القادم من تنظيم شركة “my magical music”.
ويعد هذا من أضخم الاعمال الفنية في الأردن والذي سيكون في «مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت»، حيث ستلقى ماجدة الرومي الشعب الأردني بعد غياب طويل، والذي يعد من أكثر الجمهور العربي الذي يكن محبة كبيرة لها.
نذكر ان الماجدة أحيت يوم الجمعة الفائت حفلاً فنياً على المسرح المكشوف في التجمع الخامس، حيث ذهبت عائدات الحفل لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي في البحر الميت قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.