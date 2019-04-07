ماجدة الرومي في البحر الميت قريبًا

ضربت السيدة ماجدة الرومي موعداً مع الجمهور الاردني بحفل فني سيقام في العاصمة الأردنية عمان في منطقة البحر الميت وتحديداً في الخامس من يوليو القادم من تنظيم شركة “my magical music”.

ويعد هذا من أضخم الاعمال الفنية في الأردن والذي سيكون في «مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت»، حيث ستلقى ماجدة الرومي الشعب الأردني بعد غياب طويل، والذي يعد من أكثر الجمهور العربي الذي يكن محبة كبيرة لها.

نذكر ان الماجدة أحيت يوم الجمعة الفائت حفلاً فنياً على المسرح المكشوف في التجمع الخامس، حيث ذهبت عائدات الحفل لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.