بهاء اليوسف: أحضّر لديو مع دانا حلبي.. وأرفض التمثيل لأنني خجول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري، بهاء اليوسف عن ديو سيجمعه مع الفنانة دانا الحلبي، مؤكدًا في تصريح لـ "فوشيا" على هامش حفل فني أقامه في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب دانا الحلبي وأنس كريم، نظمته الكود بروداكشن، أنه سيكون أول ديو له في مسيرته، والتحضيرات ستبدأ قريبًا.

وأعلن صاحب أغنية "من قلبك لا تطلعني" التي أطلقها مؤخرًا، أنه لا يمكن أن يدخل مجال التمثيل، وأن ظهوره في مسلسل تلفزيوني العام الفائت كان ضمن مشهد عرس كمطرب للحفل، كاشفًا عن أنه خجول جدًا ويهاب الكاميرا كثيرًا.

وأوضح أنه يحترم النقد عندما يكون هادفًا وبناءً، وليس عندما يخرج عن غيرة أو حسد.