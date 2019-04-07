جان يامان يوجه رسالة خاصة لـ "إليسا".. هل يكون نجم كليب "كرهني"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجد الفنان التركي جان يامان في حفل الموريكس دور، والذي اُقيم يوم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل فنان عالمي في الحفل، عن دوره في المسلسل الشهير "الطائر المبكر".

وعند استلام يامان لجائزته وصعوده على المسرح، قرر أن يشكر إدارة الموريكس دور وجمهوره العربي بلغتهم، إذ تحدث باللغة العربية ليعبر عن امتنانه لهم.

وعلى صعيد آخر، تداول جمهور الفنانة اللبنانية إليسا فيديو للنجم التركي يامان، يظهر فيه موجهًا رسالة إلى الفنانة اللبنانية، متمنيًا لها التوفيق في حفلها المقام بمدينة دبي، كما عبر عن رغبته بلقائها في أقرب وقت.

وأثار الفيديو حالة من الجدل وتساؤلات عديدة عن سبب اختيار يامان للنجمة اللبنانية إليسا، دون غيرها، بتوجيه رسالة خاصة لها، خصوصًا انها لم تكن في لبنان، ولا يوجد علاقة مسبقة بينهما، وعن سر العلاقة وكيفية معرفته عن حفلها في دبي، عدا عن تأكيده على رؤيته لها قريبًا.

في المقابل رجّح عدد من جمهور الفنانة اللبنانية أن يكون يامان هو نجم كليب أغنيتها الجديدة "كرهني" والتي تنوي طرحها قريبًا، خصوصًا بعد الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها النجم التركي في لبنان، ومن المعروف عن إليسا ذكاؤها في اختيار مواضيع ونجوم كليباتها الجديدة؛ ما أثار حماسة الجمهور لمشاهدة التعاون "المحتمل".

لكن كانت النجمة اللبنانية نشرت منذ أسبوع، فيديو ترويجيًا من كليب "اكرهني"، إذ ظهرت به وهي تحتضن رجلًا من الخلف، وبدا واضحًا أنه ليس جان يمان؛ الأمر الذي قد ينفي مشاركته في الأغنية الجديدة.

يُشار إلى أن الفنان التركي جان يامان سافر إلى لبنان مع زميلته في مسلسل الطائر المبكر ديميت أوزدمير، من أجل تكريمهما عن دورهما في المسلسل، واستلام جائزة أفضل نجم ونجمة عالمييْن، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي يحصده العمل في تركيا والوطن العربي، والذي دفع صنّاعه لتمديد عرضه حتى الصيف، وعدم إيقافه؛ بسبب نسبة المشاهدة العالية جدًا التي يحظى بها.

Advertisements

يُذكر أن التوافق الكبير بين نجمي العمل يامان واوزدمير، جعلهما عرضة للشائعات، والتي تدور حول وجود علاقة حب تجمعهما.