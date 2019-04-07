وفاة الفنان إسماعيل محمود بعد أزمة صحية مفاجئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان المصري إسماعيل محمود، اليوم الأحد، نتيجة أزمة صحية مفاجئة ألمت به، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي في تصريحات صحفية، أنّ الفنان إسماعيل محمود توفي نتيجة أزمة صحية مفاجئة، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد سيدي القباري بمحافظة الإسكندرية.

الفنان إسماعيل محمود من مواليد عام 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا"، و"العصيان"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".