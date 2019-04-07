مناوبة بين ريهام عبد الغفور وثراء جبيل في "الملك لير"

اسماء السيد -
""الخليج 365"" من القاهرة: تتناوب الفنانتان ثراء جبيل وريهام عبد الغفور على تقديم شخصية ريجان ابنة الملك لير في العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني ومن المقرر انطلاقه في نهاية الاسبوع الجاري.
وجاء اختيار ثراء جبيل للتناوب على الدور بعدما قررت إدارة "فرقة كايرو شو" المنتجة للعرض زيادة أيام العروض فضلاً عن وجود ارتباطات خارجية للفرقة خلال الفترة المقبلة بما لا يتناسب مع مواعيد وارتباطات ريهام عبد الغفور التي تُشارك في عملٍ درامي لرمضان المقبل ولن تكون متاحة للمشاركة لفتراتٍ طويلة.
بُذكر أن "الملك لير" عرض مسرحي يعيد تقديمه الفنان القدير يحيى الفخراني ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقي وفاروق الفيشاوي.
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