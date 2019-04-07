5 فنانات يظهرن بالحجاب في الأعمال الدرامية رمضان المقبل

يتنافس عدد كبير من الفنانين على الكعكة الرمضانية، في الموسم الرمضاني من كل عام، إلا أنه دائمًا تكون هناك بعض الملامح التي قد تتشابه مع بعضها البعض، وفي شهر رمضان المقبل تظهر العديد من الفنانات بالحجاب ضمن أدوارهن في الاعمال الدرامية.

* الفنانة حلا شيحة في مسلسل "زلزال":

وكانت البداية مع النجمة حلا شيحة في تناقض غريب بعد خلع الحجاب والضجة الكبيرة التي شعلت السوشيال ميديا حيث تشارك في مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، فتظهر خلال أحداث المسلسل في دور فتاة شعبية من طبقة متوسطة وتردى الحجاب وتعمل على عربة فول في أحد مواقف الميكروباصات في حي شعبي وتقع في غرام بطل العمل محمد رمضان وتتوالى الأحداث.



يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادي مهنى وحسام داغر ومصطفي منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى في الدراما التليفزيونية.

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* نسرين أمين بالحجاب في "زلزال":

وتظهر الفنانة نسرين أمين التي تشارك في المسلسل ذاته بالحجاب أيضا حيث تطهر في الحلقات الأولى من المسلسل وتجسد دور زوجة محمد رمضان ولكن تضعه بطريقة مختلفة كغطاء على الرأس مع الجلباب لكى تناسب المنطقة الشعبية التي تقطن بها.

* عائشة بن علي في "أبو جبل":

واعتمدت الفنان التونسية عائشة بن علي لوك جديد تظهر به في الموسم الرمضاني المقبل بعد مشاركتها في مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفي شعبان وتجسد دور زوجته خلال الأحداث، لذلك ترتدى الحجاب بطريقة مكتملة حسب الشخصية التي تجسدها وتدعى "مريم".

ومسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفي شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفي درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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* هبة مجدي وأيتن عامر بالحجاب في "طلقة حظ":

كما يظهران الفنانتين هبة مجدى وايتن عامر بالحجاب في مسلسل "طلقة حظ" لنجم مسرح مصر مصطفي خاطر وذلك لتطلب الشخصية التي يجسدونها خلال الأحداث حيث تجسد هبة شخصية الأخت الكبيرة لـ"خاطر" وهى متزوجة وتعمل مُدرّسة في إحدى المدارس الشعبية وتعطى دروس للطلبة للمساعدة في جلب مصروفات منزلها.



بينما آيتن عامر تقوم بدور زوجة مصطفي خاطر خلال الأحداث وتتوالى الأحداث بينهما في إطار درامي كوميدي.



ومسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مصطفي خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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