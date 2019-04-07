شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد عبد العزيز مع أمير كرارة فى التجمع الخامس بسبب «كلبش3» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده فى مسلسل "كلبش3"، للنجم أمير كرارة الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه يستمر فى تصوير المسلسل حتى شهر رمضان، ويواصل تصوير المشاهد التى تجمع بينه وبين النجم أمير كرارة اليوم الأحد فى التجمع الخامس .

وأعرب عبد العزيز، عن سعادته بالعمل مع المخرج بيتر ميمى، موضحا أن الجزء الثالث من المسلسل يجمل الكثير من المفاجآت والأحداث مختلفة، متمنياً أنينال دوره إعجاب الجمهور.

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ويعمل المخرج بيتر ميمى على تكثيف التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، بعدما أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.