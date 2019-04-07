شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الخواجة عبدالقادر "يحيى الفخرانى".. "أحبك زينب حب الحبيب لروحه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يحيى الفخرانى، الذى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، حتى شده عالم الفن فلبى نداءه وأصبح من عباقرة التمثيل، الذى جسد كل الأدوار بلا أستثناء ، من طبيب ، لموظف ، لمواطن أجنبى ، لصعيدى ، وحتى دور إبليس لم يسلم منه وأداه بمنتهى البراعة .

وأبدع فى الكثير من الأفلام السنيمائية وعلى رأسها "إعدام ميت" فى دور أبو جودة ، و"الكيف" بدور الدكتور صلاح أبو العزم ، وخرج ولم يعد فى دور عطية عبد الخالق وغيرها من الأفلام الناجحة و "مبروك وبلبل" و "حب في الزنزانة" و "محاكمة علي بابا" و "عودة مواطن" و "المتشردان" .

ومن مسلسلاته الخواجة عبد القادر الذى تفوق على نفسه فيه، بتجسيده دور أجنبى تحول للإسلام، وأحب زينب التى تيم بها، وله مقولته الشهيرة: "احبك زينب حب الحبيب لروحه "، وأيضاً أوبرا عايدة و زيزينيا و ونوس و دهشة و شيخ العرب همام و عباس الأبيض في اليوم الأسود و اليل وآخره و ليالي الحلمية و ألف ليلة وليلة : علي بابا والأربعين حرامي و لا و يتربى في عزو.

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وشارك فى الكثير من المسرحيات مثل "راقصة قطاع عام" و "الملك لير" و"البحر بيضحك ليه"، وقام بالأداء الصوتي في العديد من أفلام الكارتون.

ويذكر أنه تزوج من الدكتورة لميس جابر و أنجب منها ابناءه "شادي ، طارق" .