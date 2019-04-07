"pray for me".. فيفى عبده توجه رسالة لجمهورها فى أول يوم شغل ..ماذا قالت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة فيفى عبده على توجيه رسالة لجمهورها بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، ونزولها للعمل من جديد.

Advertisements وقالت الفنانة فيفى عبده فى رسالتها "بسم الله الرحمن الرحيم.. قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. انتو عارفين انى كنت عيانة وأول يوم أنزل الشغل.. ادعولى بالتوفيق نهاركم زى القشطة.. نهاركم فل.. بحبكم جدا ووحشتونى جدا.. ربنا يخليكم ليا ويخلينى ليكم".

وكانت الفنانة فيفى طمأنت جمهورها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، لم تكتشف عن تفاصيله خلال الفترة الماضية، موضحة تحسن حالتها الصحية، كما توجهت بالشكر إلى جمهورها، ويذكر أن الفنانة فيفى عبده عادت مؤخرا للرقص فى حفلات فنية يحضرها الجمهور، كما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا فيديوهات أثناء قيامها بالرقص.

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