شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عطية رئيسًا للجنة تحكيم مسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم ‏الهوارى فى دورته الرابعة، اختيار د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى ‏للمسرح السابق وعميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، رئيسا للجنة تحكيم ‏الدورة الرابعة من المهرجان المقامة فى محافظة اسيوط فى الفترة من 11 : ‏‏17 أبريل 2019 برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط ‏وجامعة أسيوط .‏ Advertisements وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج والمؤلف شاذلى فرح الحاصل على جائزة ‏الدولة التشجيعية ومهندس الديكور الكبير محيى فهمى والذى حصلت ‏مسرحيته " الطوق والاسورة" على جائزة الشيخ سلطان القاسمى بمهرجان ‏المسرح العربى . ‏

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