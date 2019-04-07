شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالى الحلمة ـ زيزينيا ـ أربيسك ـ العصيان"..أبرز محطات الراحل إسماعيل محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، الفنان إسماعيل محمود بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتشيع الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد سيدى القبارى بالإسكندرية، كما يقام العزاء بنفس المكان، لاسيما وأنه من مواليد الاسكندرية.



اسماعيل محمود فى صورة حديثه

للفنان إسماعيل محمود محطات فنية هامة خلال مشواره، حيث شارك فى العديد من الأعمال البارزة، وقدم شخصيات مهمة دائماً ما يتذكرها الجمهور، خاصة مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ وأيضاً المخرج جمال عبد الحميد، ويعد مسلسل "ليالى الحلمية" من أهم الأدوار التى قدمها حيث جسد فى العمل بأجزائه الخمسة شخصة "زاهر" نجل "سليمان غانم" – صلاح السعدنى.



اسماعيل محمود فى ليالى الحلمية

وشارك إسماعيل محمود فى مسلسل "شارع المواردى" مع المخرج اسماعيل عبد الحافظ أيضاً عام 1990 وجسد شخصية المعلم "خميس"، كما قدم دورا هاما فى مسلسل "ارابيسك" مع النجم صلاح السعدنى والمخرج جمال عبد الحميد، حيث جسد شخصية الضابط حمدى خلال أحداث العمل الذى تم عرضه عام 1994، اضافة إلى مشاركته فى بطولة مسلسل "زيزينيا" بجزئيه الأول والثانى مع النجم يحيى الفخرانى والمخرج جمال عبد الحميد أيضاً عام 1997 وجسد شخصية "عسران".



اسماعيل محمود

كما عمل اسماعيل محمود فى مسلسل "أم كلثوم" مع النجمة صابرين والمخرجة أنغام محمد على عام 1999 وجسد شخصية "محمود الشريف"، وفى مسلسل "العصيان" للنجم محمود ياسين واخراج أحمد السبعادى قدم أحد أدوار البطولة فى العمل من خلال شخصية "عاصم الغرباوى" نجل محمود ياسين فى العمل والذى يتم قتله ويتم البحث عن القاتل طوال أحداث العمل.

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اسماعيل محمود فى مسلسل العصيان

وظهر إسماعيل محمود فى العامين الأخيرين عبر مسلسل "الجماعة 2" مع الكاتب وحيد حامد وإخراج شريف البندارى وجسد فى العمل شخصية محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر، وقبله عمل مع الزعيم عادل إمام فى مسلسلين هما "صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.



الفنان الراحل اسماعيل محمود

وفى السينما، قدم الراحل أكثر من فيلم أبرزهم "مشوار عمر" بطولة فاروق الفيشاوى ومديحة كامل وإخراج محمد خان، و"التخشيبة" مع النجم احمد زكى وإخراج عاطف الطيب، و"حد السيف" بطولة محمود مرسى ونجوى فؤاد وإخراج عاطف سالم، و"القطط السمان" بطولة حسن يوسف وشمس البارودى وإخراج حسن يوسف.







