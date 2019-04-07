شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يفوز بجائزة أكبر مطرب عربى بـ"موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم المصرى الكبير تامر حسنى أكبر وأهم الجوائز العربية باسم مصر لعام 2108، حيث تربع على عرش أفضل مطرب عربى عن "ألبوم عيش بشوقك" وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، التى تقام حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت.

كما شهد الحفل تكريما خاصا للنجم تامر حسنى كونه أنجح فنان جمع بين الطرب والتمثيل، وقال المخرج كميل انطونيوس فى تقديمته، إن الفنان المصرى تامر حسنى حبيب الشعب اللبنانى والجميع شهد على مشواره الفنى منذ الصغر حتى أصبح أهم رموز مصر الفنية.

وكالعادة تألق نجمنا المحبوب وغنى أغنيته الشهيرة "عيش بشوقك" وسط كبار نجوم لبنان والوطن العربى، والتف حوله المعجبون والفنانون لتهنئته، وأكد النجم المصرى عن فرحته تحديداً بتكريمه كأنجح فنان جمع بين الغناء والتمثيل معاً، وأنه كان حلم يراوده منذ الصغير وأصبح اليوم حقيقة، وأهدى الجوائز لوالدته وزوجته وأبنائه ولكل شعب مصر.



الفنان تامر حسنى

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النجم الكبير تامر حسنى



النجم المصرى الكبير تامر حسنى



النجم تامر حسنى



تألق النجم تامر حسنى بأغنية عيش بشوقك



تامر حسنى



تامر حسنى وأمير كرارة



تامر حسنى يحصد جائزة أكبر مطرب عربى بـموريكس دور



جانب من الحفل