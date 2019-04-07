شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريمان جديدان فى يوم واحد لسمية الخشاب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت أمس السبت، جمعية مصريون في حب الخليج بالرياض بالمملكة العربية السعودية النجمة المصرية سمية الخشاب، حيث تلقت سمية التكريم عن تقديمها "كليب بتستقوي" والتي ناقشت من خلاله قضية العنف ضد المرأة.

وظهرت سمية فى حفل التكريم بإطلالة موفقة من اللون الأسود والذهبي، ووجهت الشكر لرئيس الجمعية عادل حنفي علي حفاوة الاستقبال ودرع التكريم وعلي اختيارها لتكون عضوة بالجمعية ورئيسة لجنة الثقافة والفنون.

فيما تلقت سمية تكريما أخر في نفس اليوم من رئيس مجلس الإدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي، والذي وجهت له ايضا خالص الشكر والتقدير خاصة بعد إهدائها درعا بصورة ختم نبي الله ورسوله محمد عليه السلام.

يذكر أن كليب سمية الخشاب الجديد "بتستقوى" يقترب من 3 ملايين مشاهدة، على يوتيوب وهو الكليب الذي طرحته الفانة تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلالها إلى وقف العنف ضد المرأة، الأغنية من آلحان سمية الخشاب.