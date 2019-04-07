أهل الفن يودعون إسماعيل محمود وينعونه على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 7 أبريل، الفنان الكبير إسماعيل محمود بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم في مسقط رأسه "محافظة الإسكندرية".

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي إسماعيل عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم:

نبيل الحلفاوي

عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كتب الفنان نبيل الحلفاوي ناعيًا إسماعيل "رحم الله الزميل إسماعيل محمود.. وألهم أهله وذويه الصبر والسكينة.. عملنا سويا في غوايش والمصراوية وزيزينيا. فنان تميز بحسن الخُلق والاحترام والالتزام".

ميدو عادل

كتب الفنان ميدو عادل عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعليقًا على صورة للفنان الراحل "مع السلامة الفنان المحترم والأستاذ عمنا إسماعيل محمود، الله يرحمك.. زاهر سليمان غانم وحاجات تانية كتير حلوة ومصرية مميزة".

أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله الفنان القدير إسماعيل محمود..نسألكم الدعاء".

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ندى بسيوني

‏وعبر "إنستجرام"، كتبت الفنانة ندى بسيوني "خالص التعازي في وفاة الفنان الخلوق المحترم إسماعيل محمود، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه ومحبيه الصبر والسكينة".

حنان شوقي

وعلقت الفنانة حنان شوقي والتي شاركته بطولة أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية"، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله تعالى الفنان الخلوق إسماعيل محمود، وداعا يا محترم ربنا يجعله مع الصديقين والشهداء الأبرار".

هشام المليجي

ونشر الفنان هشام المليجي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنان الراحل من مسلسل "العصيان"، والذي لعب فيه إسماعيل دور والد هشام، وعلق "عاصم الغرباوي .. إسماعيل محمود إلي رحمة الله".

عمرو محمود ياسين

وكتب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "حبيبي يا أستاذ إسماعيل الله يرحمك ويحسن إليك.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وادخله الجنة يارب العالمين".

شريف إدريس

وكتب الفنان شريف إدريس عبر "فيسبوك": "لا اله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الراجل الطيب المحترم الفنان إسماعيل محمود في ذمة الله".