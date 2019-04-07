ندى بسيوني عن إسماعيل محمود: فنان خلوق ومحترم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان إسماعيل محمود، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت ندى صورة للراحل، معلقة "خالص التعازي في وفاة الفنان الخلوق المحترم إسماعيل محمود، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه ومحبيه الصبر والسكينة".
من المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية والعزاء بنفس المكان.
الفنان إسماعيل محمود ولد في محافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".
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