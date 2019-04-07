"وِلدي" يشارك في ثالث دورات "أيام القاهرة السينمائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعرض الفيلم الروائي "وِلدي" للمخرج محمد بن عطية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية المُقام في الفترة من 10 إلى 16 أبريل الجاري، وذلك بعد مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

ويحظى الفيلم بعرضين خلال المهرجان، ويُقام العرض الأول يوم الاثنين 11 أبريل الساعة 9 مساءً بسينما زاوية، بينما يُقام العرض الثاني يوم الخميس 14 أبريل الساعة 7 مساءً بسينما الزمالك.

وتتضمن الدورة الثالثة من المهرجان ٦ أقسام و٣٤ فيلمًا روائيًا ووثائقيًا وقصيرًا من ١٠ بلدان عربية، إذ تجمع بين أفلام عُرضت مؤخرًا في عدة مهرجانات وحازت على إعجاب النقاد بجانب كلاسيكيات من السينما العربية وإعادة اكتشاف صناع سينما عرب.

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وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي، وفاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضًا على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

كما شارك في عدة مهرجانات ومنها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان لندن السينمائي.

ويحكي "وِلدي" قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.

فيلم "وِلدي" من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.