بالصور- أحمد زاهر يستعرض عضلاته في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شجع الفنان أحمد زاهر جمهوره على ممارسة التمارين الرياضية، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر "زاهر" صورًا له من الجيم خلال ممارسة التمارين، واستعرض عضلاته، معلقًا :"صباح النشاط والأمل".

يُذكر أن أحمد زاهر انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "زنزانة 7" الذي يشارك في بطولته نضال الشافعي، ومايا نصري، ومنة فضالي، وعبير صبري، وإيهاب فهمي.