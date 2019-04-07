بالصور- أحمد زاهر يستعرض عضلاته في "الجيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شجع الفنان أحمد زاهر جمهوره على ممارسة التمارين الرياضية، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشر "زاهر" صورًا له من الجيم خلال ممارسة التمارين، واستعرض عضلاته، معلقًا :"صباح النشاط والأمل".
يُذكر أن أحمد زاهر انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "زنزانة 7" الذي يشارك في بطولته نضال الشافعي، ومايا نصري، ومنة فضالي، وعبير صبري، وإيهاب فهمي.
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