إسماعيل محمود.. جسد محمد نجيب في "الجماعة2" وأحب "الست" في "أم كلثوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحد تلك الوجوه التي يعرفها الجمهور لكن ربما يغيب اسمه عن كثيرين، يمتدحون أدائه لكل شخصية يلعبها، هو "زاهر" ابن العمدة "سليمان" في أجزاء "ليالي الحلمية"، و"عاصم" نجل الغرباوي في "العصيان" بجزئيه، والصديق الوفي في "غوايش"، والموسيقار محمود الشريف في "أم كلثوم"، كما جسد شخصية أول رئيس لـ"مصر" عقب إلغاء الملكية "محمد نجيب" في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، هو الفنان إسماعيل محمود الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل..

- ولد إسماعيل محمود في محافظة الإسكندرية، وهي المحافظة التي ستكون محطته الأخيرة، حيث يتم دفنه في مقابر أسرته بالإسكندرية.

- بدأ التمثيل في سن صغير، بالاشتراك في برنامج للأطفال.

- درس القانون، إلا أن عشقه للفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة، منها فيلم "التخشيبة" بطولة الفنانة نبيلة عبيد، فيلم "القطط السمان" مع الفنان حسن يوسف.

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- له عدة مشاركات في مسلسلات دينية وتاريخية، منها "الكعبة المشرفة"، "بلاط الشهداء"، "على هامش السيرة"، الجزء الخامس من "محمد رسول الله".

- تعاون مع الفنان فاروق الفيشاوي في أكثر من عمل: فيلم "مشوار عمر"، مسلسل "غوايش"، مسلسل "كناريا وشركاه".

- يعد دور زاهر سليمان، أشهر أدوار إسماعيل على مدار مشواره الفني، وقدمه في كل أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية".

- كان دوره في مسلسل "العصيان" أحد أهم أدواره، فهو ذلك الرجل كبير السن الذي يستمع لكلام زوجته الثانية، ويفكر في "الحجر" على والده، إلا أنه يتراجع بسبب حبه الشديد لـ"الغرباوي".

- جسد شخصية محمود الشريف الموسيقار الذي ربطته علاقة حب و"خطوبة" بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، كما أدى شخصية الرئيس محمد نجيب في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، وهو أخر أدواره على شاشة التليفزيون.

- شارك في عملين من بطولة الفنان عادل إمام، هما "صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم".

توفي إسماعيل محمود صباح اليوم 7 أبريل، حسبما أكد الفنان أشرف زكي، في تصريحات لمصراوي، مضيفًا "سيتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية والعزاء بنفس المكان".