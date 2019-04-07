رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة رزان مغربي على تهنئة نجلها "رام"، بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت صورة من حفل عيد الميلاد، معلقة "حبيبي وحياتي رام عيده اليوم، من خمس سنين الله بعتلي أحلى هدية وكل يوم وكل لحظة بشكر ربنا على رام.. الله يحميك وعقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح".
يُذكر أن رزان مغربي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "خط الموت"، مع علا غانم وأحمد صلاح حسني وريم البارودي وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف.
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