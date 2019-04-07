الكشف عن البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد في رمضان

كشفت شبكة قنوات ”إم بي سي مصر“، عن البوستر الدعائي لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، خلال شهر رمضان المقبل.

وحمل برنامج رامز جلال الجديد، اسم ”رامز خارج نطاق الخدمة“، حيث ظهر الفنان المصري على البوستر الدعائي، مرتديًا ملابس مُخيفة عبارة عن زي أسود كامل.

وتكهن البعض بفكرة البرنامج، حيث ردد كثيرون أنه يتم تصويره في إحدى دول آسيا ما بين إندونيسيا وتايلاند، ويحمل مفاجآت تحمل بعض الخدع تم إعدادها للضيوف، بعدما يقوم بالسير في ممر ضيق ومخيف.

ويثير رامز جلال الجدل، كل عام، بسبب أفكار برامج المقالب التي يقدمها بصفة منتظمة منذ 8 سنوات، وطريقته في بث الرعب بنفوس المشاهير الذين يستضيفهم.

يذكر أن رامز قدم على مدار الـ8 سنوات الماضية برامج: ”رامز قلب الأسد“، و“رامز تعلب الصحراء“، و“رامز عنخ آمون“، و“رامز قرش البحر“، و“رامز واكل الجو“، و“رامز بيلعب بالنار“، و“رامز تحت الأرض“، و“رامز تحت الصفر“.