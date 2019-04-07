بالصور: تكريمان في 24 ساعة.. سمية الخشاب تتسلم ختم الرسول بالسعودية

كرّمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين برئاسة محمد الغامدي الفنانة سمية الخشاب، السبت، عن أغنيتها الجديدة “بتستقوي” المناهضة للعنف ضد المرأة. وقالت سمية إنها لبت دعوة إدارة الجمعية بالحضور إلى مقرها فب المملكة العربية السعودية لتكريمها عن أغنيتها الجديدة وسط حضور فنانين وفنانات سعوديات، مضيفة: “سعدت بدرع التكريم لأنه عبارة عن ختم النبي محمد صلي الله عليه وسلم وتفاءلت به للغاية”.

وكشفت الفنانة عن تلقيها تكريم آخر من جمعية “مصريون في حب الخليج” في اليوم نفسه، إذ قلدتها إدارة الجمعية منصب رئيس لجنة الثقافة والفن بالجمعية تقديراً لمشوارها الفني الحافل.

أغنية “بتستقوي” من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وصورتها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.

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