مروان خوري يورط أنغام في أزمة كبيرة.. ومطالبات بإحالتها إلى القضاء

تسبب ظهور المطربة المصرية أنغام في برنامج “طرب مع مروان خوري”، في أزمة كبرى قد تنتهي بإحالتها إلى القضاء، بعدما تبيّن أنّ البرنامج يُعرض عبر قناة “معادية للدولة المصرية”.

ووفقا لمجلة “سيدتي”، فقد ناشد عدد كبير من أصدقاء أنغام إصدار بيان عاجل لتوضيح الحقيقة، وإنهاء الأزمة قبل أن تتصاعد، ولكن هناك أزمة أخرى قد تكون عاصفة، وهي تسجيل أنغام لبرنامج برفقة زوجها سيُعرض على شبكة قنوات “أكثر معاداةً للدولة المصرية” ومحظور التعاون معها، وتم إغلاق مكتبها رسميًّا في القاهرة.

الضجة جعلت زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يخرج للدفاع عنها ويؤكد أنها تلقت طلبًا من المطرب اللبناني مروان خوري للتسجيل معه في البرنامج، وعلمت وقتها أنّ الحلقة ستُعرض على قناة لبنانية، وأبدت موافقتها بخاصة وأنّ مروان يشاركها عضوية لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “الزمن الجميل”. وأوضح “إبراهيم” أنّ أنغام لم يتم إخطارها في أيّ وقت، بأنّ حلقات البرنامج تُعرض على قناة معادية للدولة المصرية، وبعد تسجيل الحلقة تم إعطاء الشريط النهائي لشركة الإنتاج وهي صاحبة الحق في بيعه لأيّ قناة.

من جهته طالب مقدم البرنامج محمد الباز، أنغام، بإصدار بيان عاجل يتضمن اعتذارًا للشعب المصري، وتوضيحًا لموقفها، بخاصة وأنّ هناك قرارًا بمقاطعة هذه القنوات المعادية للدولة المصرية.