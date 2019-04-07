شاهد.. ندى بسيوني تنعي إسماعيل محمود بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان إسماعيل محمود الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". الإجتماعي الشهير "فيسبوك". ‏وكتبت "بسيوني" عبر صفحتها قائلة :"خالص التعازي في وفاة الفنان الخلوق المحترم اسماعيل محمود، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه ومحبيه الصبر والسكينة". ويشار إلى أنه من المقرر أن تشيع جنازة الراحل إسماعيل محمود بعد صلاة العصر من مسجد سيدى القبارى بالإسكندرية، كما يقام العزاء بالمكان ذاته.

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