شاهد..تكريم "برجي" يتسلم بـ"الموريكس دو" كأفضل مطرب لبناني لعام 2019

عبر الفنان زياد برجي عن سعادته بعد تكريمه كأفضل مطرب لبناني للعام وفوزه بجائزة الموريكس دور، ووجه الشكر لكل من دعمه، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".

نشر برجي صورة له أثناء التكريم وعلق قائلًا: "شكرا للمعجبين .. شكرا لأسرتي.. شكرا لفريقي .. شكرا لفرقتي .. شكرا لأصدقائي .. شكرا

للصحفيين .. شكرا موريكس دور.. نجم الغناء اللبناني للعام".جدير بالذكر أن "الموريكس دو" والمعروفة أيضًا بـ"جائزة موريكس الذهبية"، هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة عام 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية.