محمد عبده يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الأوبرا

يستعد المطرب محمد عبده، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في دار الأوبرا، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيدالربيع.
ومن المقرر أن يقدم فنان العرب خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها ويتفاعل
يذكر أن آخر أعمال المطرب الكبير محمد عبده هو مشاركته في أوبريت "تدلل يا وطن"، مع الفنانين "راشد الماجد ومزعل فرحان"، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.
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