أعربت المطربة أصالة، عن حبها الشديد لأغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت أصالة في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"وأخيرا وبعد أن امتدحت من أحبّهم .. بيسعدني عبّر عنّ سعادتي وامتناني وفخري لقبولكم أغنيتي الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن أغنية "بنت أكابر": بعشقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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