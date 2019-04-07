أصالة عن أغنية "بنت أكابر": بعشقها

أعربت المطربة أصالة، عن حبها الشديد لأغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت أصالة في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"وأخيرا وبعد أن امتدحت من أحبّهم .. بيسعدني عبّر عنّ سعادتي وامتناني وفخري لقبولكم أغنيتي الجديدة

والّلي بعشقّها وبترقّص لي قلبي، وبتتحدّى فلسفاتي بالغُنا، ورائعة صديقي ملحّنها محمود خيّامي كلمات المُبدع أبو نعمة وتوزيع العالمي علي فتح الله وهي بعنوان.. بنت أكابر".