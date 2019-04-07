معلومات لا تعرفها عن حياة إسماعيل محمود الفنية

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأحد، الفنان إسماعيل محمود، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة عصر من مسجد سيدى القبارى بالإسكندرية، كما يقام العزاء بالمكان ذاته.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياة إسماعيل محمودالفنية:
ولد إسماعيل محمود بالإسكندرية.
تحول من دراسة القانون إلى معهد الفنون المسرحية لدراسة الدراما.
بدأ التمثيل باشتراكه في برنامج للأطفال عندما كان صغيرا.
بدايته الحقيقية كانت عندما لعب أدوار صغيرة في عدة أعمال فنية تعرف
توالت بعدها أعماله التي حققت له المزيد من الشهرة والنجاح بسبب إيجادته في تجسيد الشخصيات المختلفة.
آخر دور قدمه على الشاشة كان دور اللواء محمد نجيب في مسلسل "الجماعة 2" منذ عامين، وأذيع له العام الماضي أيضًا المسلسل الإذاعي "رحلة الشوبكشي".
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