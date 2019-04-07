حسن عطية رئيسًا للجنة تحكيم مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، فى دورته الرابعة، اختيار د. حسن عطية، رئيس المهرجان القومى للمسرح السابق، وعميد معهد الفنون المسرحية الأسبق، رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الرابعة من المهرجان، المقامة فىمحافظة أسيوط فى الفترة من 11 - 17 أبريل 2019، وذلك برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة أسيوط، وجامعة أسيوط، وشركة hk للاستثمار الزراعى، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين
من المقرر أن تضم اللجنة فى عضويتها المخرج والمؤلف شاذلى فرح، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، ومهندس الديكور الكبير محيى فهمى، الذى حصلت مسرحيته "الطوق والأسورة" على جائزة الشيخ سلطان القاسمى بمهرجان المسرح العربى.
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