كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان وأمير والسقا وياسر جلال.. منافسة درامية ساخنة في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس عدد كبير من نجوم الفن، في موسم دراما رمضان لعام ٢٠١٩، في ظل غياب عدد كبير من النجوم الكبار، ويشهد الموسم هذا العام منافسة قوية بين أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة ومحمد رمضان، ويرصد "الخليج 365 الفني" تفاصيل أعمالهم في السطور التالية..

أحمد السقا

ينافس النجم أحمد السقا، مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إنجي المقدم وإدوارد، وهو تاليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وانضم للمسلسل في الجزء الثالث عدد من النجوم على رأسهم: أحمد عبدالعزيز وأحمد العوضي وهشام سليم.

ياسر جلال

أما الفنان ياسر جلال، فيشارك بـ"لمس أكتاف" ويشاركه بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى. أمير كرارة

بعد أن حقق مسلسل "كلبش" نجاحا كبيرا في موسميه الأول والثاني، واللذان عرضا على التوالي في موسمي رمضان ٢٠١٧، و٢٠١٨، وتتواصل رحلة سليم الأنصاري في الجزء الجديد من العمل، حيث تغلب أجواء الإثارة والتشويق والمطاردات. Advertisements المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وانضم للمسلسل في الجزء الثالث عدد من النجوم على رأسهم أحمد عبدالعزيز وأحمد العوضي وهشام سليم. محمد رمضان يشارك محمد رمضان بمسلسل "زلزال" ويجسد دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته، حيث انتهى رمضان من تصوير مشاهد فترة التسعينيات الأسابيع الماضية. مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

Advertisements