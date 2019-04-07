كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان 2019.. فنانون سجلوا أسمائهم في دفتر "سنة أولى دراما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد موسم دراما رمضان ٢٠١٩، مشاركة عدد من الفنانين الشباب للمرة الأولي، بالرغم من مشاركتهم في أعمال درامية خارج الموسم الرمضاني، إلا أن هذا العام يعد الأول لهم في الحضور رمضانيا، ويرصد "الخليج 365 الفني" أبرز هؤلاء الفنانين.

"كرم جابر"

يشارك المصارع كرم جابر فى مسلسل "لمس اكتاف" وهو المدرب الرئيسى للفنان ياسر جلال فى أحداث المسلسل، وتعد هذه المرة الأولى الذى يشارك فيها جابر فى عمل درامى .

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