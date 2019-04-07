شاهد.. بوسي شلبي بإطلالة صادمة في الموريكس دور!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 12:53 مساءً - شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث إطلالتها خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019. وظهرت “شلبي” بلوك جديدا، معتمدة على شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون “السيلفر” مطعمة بالفصوص اللامعة، بتوقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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